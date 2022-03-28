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Merdivenlerden düşen adam öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Merdivenlerden düşen adam öldü

Niğde'de evinde tek başına yaşayan 61 yaşındaki şahıs, merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de evinde tek başına yaşayan 61 yaşındaki şahıs, merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde, 61 yaşındaki S.K. olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. S.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merdivenden düşerek öldüğü değerlendirilen S.K.'nın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Merdivenlerden düşen adam öldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Niğde, 3. Sayfa, Haberler

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