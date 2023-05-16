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Merdivenden düşen yaşlı kadın hastanelik oldu

Merdivenden düşen yaşlı kadın hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dengesini kaybetmesi neticesinde merdivenden düşen 75 yaşındaki kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dengesini kaybetmesi neticesinde merdivenden düşen 75 yaşındaki kadın yaralandı.

Olay, Kirazpınar Mahallesi 2227 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki N.Ö., dengesini kaybetmesi neticesinde merdivenden düşerek yaralandı. Durumu gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. N.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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