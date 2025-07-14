Merdivenden Düşen Klima Ustası Yaralandı

Merdivenden Düşen Klima Ustası Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde klima tamiri yaparken merdivenden düşen bir usta başına aldığı darbe ile yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ustayı hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde klima tamiri yaparken merdivenden düşen klima ustası başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerindeki bir pide salonunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin klima arızası için gelen S.B. isimli usta duvardaki klima motorunda oluşan arızaya müdahale etmek için merdivene çıktı. Merdivenden dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemine düşen usta başına aldığı darbe sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri klima ustasına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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