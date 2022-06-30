Merdivenden düşen inşaat işçi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merdivenden düşen inşaat işçi öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Merdivenden düşen inşaat işçi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çalıştığı inşatta 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, çalıştığı inşatta 5 metre yüksekliğindeki merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaatı devam eden binada çalışan 59 yaşındaki işçi Abdullah Komkeser, 5 metre yüksekliğindeki merdivenden dengesini kaybederek yere düştü. Düşmesinin etkisiyle ağır yaralan Komkeser'e ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan Komkeser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title