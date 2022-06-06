Merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi - Haberler

Merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'un Bafra ilçesinde merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde merdiven altı 2 bin 961 litre kimyevi sıvı ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timlerince ilçe merkezinde yapılan operasyonda 2 bin 961 litre sıvı temizlik malzemesi olduğu değerlendirilen kimyevi sıvı elde edildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adlı ve idari işlem başlatıldı. - SAMSUN
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