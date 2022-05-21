Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü - Haberler

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Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2 kişi öldürüldü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde iki aile arasında mera kullanımı nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2 kişi öldürüldü.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de mera kullanımı nedeniyle aralarında husumet olduğu söylenen Koç ve Karakuş ailesi arasında küçükbaş hayvanların merada yayılımı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan anlaşmazlıkta Ahmet Koç (49), yanında bulunan silahını çıkartarak baba Harun Karakuş (42) ve oğlu Berat Karakuş'u (17) öldürdü. Olay anında hayatını kaybeden Harun Karakuş (42) ve Berat Karakuş'un (17) tek tek cenaze namazı kılınarak bugün toprağa verildi. Cenaze namazına ise ölenlerin yakınları katıldı.

Polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elmadağ, Cenaze, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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