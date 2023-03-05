Menteşede şüpheli ölüm 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesinde bulunan bir pansiyonda kalan Kenan Bomurcuk isimli şahıs ölü bulundu. Muğla'nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesinde bulunan bir pansiyonda kalan Kenan Bomurcuk isimli şahıs ölü bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda Bomurcuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ile olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Kenan Bomurcuk'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 112 Acil Çağrı Muğla 3. Sayfa Haberler

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