Menteşe otogar kavşağında kaza: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Menteşe İlçesi otogar kavşağında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi başından hafif şekilde yaralandı. Muğla'nın Menteşe İlçesi otogar kavşağında iki aracın karıştığı kazada 1 kişi başından hafif şekilde yaralandı. Kaza, Menteşe İlçesi yeni otogar kavşağında meydana geldi. 34 VH 8845 plakalı araç ile 48 AFS 816 plakalı araç ışıklarda kaza yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan 34 VH 8845 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Muğla 3. Sayfa Haberler

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