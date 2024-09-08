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Menteşe'deki orman yangını 20'nci saatinde: Havadan yoğun müdahale ediliyor

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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını 20'nci saatine girerken, sarp arazide süren yangını kontrol altına almak için havadan müdahale ediliyor. Yangına 6 uçak, 16 helikopter ile müdahale ediliyor.

Menteşe'deki orman yangını 20'nci saatinde: Havadan yoğun müdahale ediliyor

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını 20'nci saatine girerken, sarp arazide süren yangını kontrol altına almak için havadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sarnıç Mahallesi yakınlarında 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Sarnıç-Akbük arasındaki vadide 2 noktada, Sarnıç ile Çatak Bağyaka Mahallesi arasında kalan 1 noktada olmak üzere toplamda 3 noktada süren orman yangınına müdahaleler gece boyunca sürerken, sabah havanın aydınlanması ile hava müdahalesi de yoğunlaştırıldı. 20'nci saatine giren yangına 6 uçak, 16 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Yer ekipleri de vadinin sarp arazi olması nedeniyle yol kenarında konuşlandırıldı. Bölgede saat 10.00 sıralarında görülmesi beklenen rüzgar öncesi hava araçları sıkça sorti yaparak alevlerin önünü kesmek için çaba sarf ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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