Menteşe'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Vatandaşa Otomobil Çarptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. sevk ve idaresindeki 48 AC 775 plakalı aracı ile Atatürk bulvarı üzerinde seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan R.Ş'ye çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaya olarak karşıya geçmek isteyen R.Ş' ye olay yerinde müdahale yapıldı. Yaralı R.Ş Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA