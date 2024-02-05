Üye Girişi
Haberler

Menteşe'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Vatandaşa Otomobil Çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. sevk ve idaresindeki 48 AC 775 plakalı aracı ile Atatürk bulvarı üzerinde seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan R.Ş'ye çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaya olarak karşıya geçmek isteyen R.Ş' ye olay yerinde müdahale yapıldı. Yaralı R.Ş Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı Muğla Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title