Menteşe'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Menteşe Uğur Mumcu Bulvarı'nda motosikletin yaya geçidinden karşıya geçen bir yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, H.T. idaresindeki 48 AOA 755 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.C. ve yere savrulan motosiklet sürücüsü H.T yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.'yi hastaneye kaldırılırken, sürücü H.T.'nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek istediği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
