Menteşe'de Motokurye Çöp Kamyonuna Çarptı: Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde temizlik işlerine ait çöp kamyonuna arkadan çarpan motokurye yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Menteşe İsmet İnönü Caddesi'nde temizlik işlerine ait çöp kamyonunu arkadan çarpan motokurye yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 48 AUB 551 plakalı motokurye, Menteşe Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait 35 CDD 370 plakalı çöp kamyonunu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye yola savrularak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
