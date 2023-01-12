Menteşe'de kaza; 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde B.A. isimli sürücünün kontrolündeki 73 AAD 333 plakalı otomobil ile M.A'nın kontrolündeki 70 AAT 755 plakalı otomobilin kaza yaptı. Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde B.A. isimli sürücünün kontrolündeki 73 AAD 333 plakalı otomobil ile M.A'nın kontrolündeki 70 AAT 755 plakalı otomobilin kaza yaptı. Kazada yaralanan 70 AAT 755 plakalı aracın sürücüsü M.A., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Menteşe'de kaza; 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.