Menteşe'de İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Hafif Yaralandı

Menteşe Kötekli Kavşağı'nda iki motosiklet çarpıştı, sürücüler hafif şekilde yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücülere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA