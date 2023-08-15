Menteşe'de havadan trafik denetimi yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen drone ile denetiminde 10 araca çeşitli maddelerden ceza yazıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şehitlik Kavşağı üzerinde yapılan drone ile kırmızı ışık denetimde; 9 araca kırmızı ışık ihlalinden 1 araca seyir halinde cep telefonu kullanımından toplamda 10 bin 461 TL para cezası kesildi. Denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA