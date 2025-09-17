Menteşe'de Araç Yangını: Mahalle Sakinleri Seferber Oldu

Menteşe Saatli Kule Caddesi'nde 48 SGJ 78 plakalı aracın motor kısmı alev aldı. Çevre sakinleri hortum ve suyla müdahale ederken, olay yerine gelen Muğla Büyükşehir İtfaiye Ekipleri inceleme başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Saatli Kule Caddesi'nde 48 SGJ 78 plakalı aracın motor kısmı bir anda alev aldı. Motor kısmından yükselen duman ve alevler mahallede paniğe yol açarken, çevredekiler su ve hortumlarla yangına müdahale etti.

Mahalleli seferber oldu

Muğla Büyükşehir İtfaiye Ekipleri olay yerine gelene kadar mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından inceleniyor. - MUĞLA