Menteşe'de Ahşap Telefon Direği İki Araç Üzerine Devrildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki iki otomobilin üzerine devrilen ahşap telefon direği, büyük paniğe neden oldu. Olayda şans eseri kimse zarar görmedi.

Menteşe Emirbeyazıt Mahallesi'nde bulunan ahşap direk, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Üçler Sokak'ta ahşap telefon direği henüz bilinmeyen bir nedenle kırılarak park halindeki iki aracın üzerine düştü. Direğin devrilmesiyle birlikte telefon ve internet kabloları da yere saçıldı.

Şans eseri olayda araçların içinde kimse bulunmazken, araçlarda küçük çaplı hasarlar oluştu. Direğin devrildiğini gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
