Menteşe Belediye Başkanının Ailesine Molotofkokteyli Saldırısı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir dairenin balkonuna molotofkokteyli atıldı. Saldırıya uğrayan dairenin Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesine ait olduğu öğrenen Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve ailesini ziyaret etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Muğla Valisi Akbıyık "Bugün maalesef Muğla ilimizde üzücü bir olay meydana geldi Menteşe Belediye Başkanımız Gonca hanımın Annanesi ve Dedesinin yaşadığı eve dönük bir cam şişe içerisinde 2 yanıcı madde atıldığı saat 22.10 civarı yangın meydana geliyor ve mahallelilerin müdahalesi ile can ve mal kaybı olmadan söndürülüyor şuanda tüm Emniyet birimlerimiz Jandarma birimlerimiz olayı gerçekleştiren eşgalini tespit etmeye çalıştığımız 2 kişi yakalamak için büyük gayret sarf ediyorlar gerek analizler gerekse pts kayıtları hepsi titizlikle inceleniyor şehrin girişi çıkışında tüm birimlerimiz Emniyet, Jandarma kontrol yapıyorlar uygulama yapıyorlar en kısa zamanda bu saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalayacağız geçmiş olsun diliyorum Başkanımıza "dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras" Bir an önce bulunmasını istiyoruz tabiki kim yaptı kim yaptırdı bekliyoruz çok konuşulacak bir şey yok şuanda. Ailemin sağlıkları iyi her hangi bir sıkıntı yok şuanda teşekkür ederiz "dedi.