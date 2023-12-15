Menemen'de Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen bir kişinin evinde bin 460 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 37 bin 200 lira para ele geçirildi. Tutuklanan zanlının alacak-verecek defteri de bulundu.

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen bir kişinin evinde bin 460 adet yeşil reçeteye tabi hap, cebinde ise uyuşturucudan kazandığı 37 bin 200 lira para çıktı. Gözaltına alınan ve tutuklanan zanlının, alacak-verecek defteri tuttuğu da öğrenildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmaları sonucu M.K.S. (48) adlı bir kişinin Kazımpaşa Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Savcılıktan alınan iznin ardından şüphelinin belirlenen adresine operasyon gerçekleştiren polisin yaptığı aramada, bin 460 adet yeşil reçeteye tabi hap ile M.K.S.'nin ceket cebinde, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği belirlenen üç deste halinde toplamda 37 bin 200 lira ile 10 Dolar ele geçirildi. Öte yandan M.K.S.'nin uyuşturucu ticareti konusuyla ilgili alacak-verecek kayıtlarının tuttuğu bir deftere de yine polis ekipleri tarafından el kondu.

Gözaltına alınan M.K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR