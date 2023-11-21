Menemen'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgili şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 9 Eylül Mahallesinde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1435 uyuşturucu hap, 360 gram esrar, 86 gram esrar tohumu, saksı içinde 12 esrar bitkisi, bitkiyi yetiştirmek için kullanılan ısı ve ışık sistemi, hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.L. (21) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.