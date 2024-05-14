Menemen'de Osmanlı dönemine ait 340 adet sikke ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde şüpheli bir şahsa yönelik operasyonda, Osmanlı dönemine ait 340 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince; Menemen'de, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununu kapsamında 'Tarihi Eser Kaçakçılığı'nın önlenmesine yönelik şüpheli E.Ö.'ye operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda; Osmanlı dönemine ait 340 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR