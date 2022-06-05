Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu - Haberler

Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe sahilinde kaybolan 4 yaşındaki küçük kız polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Küçükçekmece Menekşe Sahilinde bugün 4 yaşında bir kız çocuğu kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 4 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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