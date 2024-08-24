Menekşe Sahili'nde denize giren 13 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

İSTANBUL - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Menekşe Sahili'nde denize giren 13 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun tedavisine devam edildiği öğrenilirken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam 17.00 sıralarında Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde yaşandı. Mustafa H. isimli 13 yaşındaki çocuk denizde yüzdüğü esnada boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından denizden kurtarılan Mustafa H. olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun tedavisine devam edildiği öğrenilirken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.