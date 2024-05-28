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Mendirekte gençler arasında kavga çıktı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gençler dağıldı.

Mendirekte gençler birbirine girdi

Gençlerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya karışan gençler olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Amasra ilçesinde mendirekte dün gece sabaha karşı iki grup arasında kavga çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen şahıslar arasında çıkan kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Birbirlerine bağırarak darp eden şahıslar, ortalığı arenaya çevirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören gençler, kavgayı bırakıp hiçbir şey olmamış gibi balık tutanların olduğu tarafa doğru gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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