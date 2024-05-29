Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş sahte dekontları paylaşan sanıkların davası devam ediyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş sahte dekontları sosyal medyada paylaşan 15 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Hakim, firari sanık Ethem Gürbaş hakkında çıkartılan yakalama kararının icra edilemediğini belirterek, sanıklara söz verdi. Söz alan sanıklar Seyfullah T. ile Gülsün A., önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti. Hakim, savcıya esasa hakkındaki mütalaasını sunması için söz verdi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından söz alan savcı, dosyanın daha fazla uzamaması maksadıyla yakalama emri bulunan Ethem Gürbaş dosyasının diğer sanıklardan ayrılmasını talep ederek, diğer sanıklar hakkındaki mütalaasını sunmak için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan hakim, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanık Gürbaş hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılmasına hükmetti. Hakim, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için savcıya süre vererek, duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim'in adına düzenlenmiş "sahte dekont" soruşturmasında 15 şüpheli hakkında 9 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı. Şüphelilerin "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. - ANKARA