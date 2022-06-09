Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası - Haberler

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Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meksikalı kilise liderine çocuk istismarından 16 yıl 8 ay hapis cezası

ABD'de bir mahkeme Meksikalı kilise lideri Naason Joaquin Garcia'yı çocuk istismarı suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

ABD'de bir mahkeme Meksikalı kilise lideri Naason Joaquin Garcia'yı çocuk istismarı suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

ABD'nin Los Angeles kentinde çocuk istismarından yargılanan Meksikalı kilise lideri Naason Joaquin Garcia bugün hakim karşısına çıktı. Birden fazla çocuk istismarı suçu, insan kaçakçılığı ve çocuk pornosu dahil olmak üzere 23 ayrı suçtan yargılanan 53 yaşındaki Garcia, 3 gün önce mahkemede savunma anlaşmasını imzaladı. Guadalajara merkezli La Luz del Mundo kilisesinin lideri Garcia, 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu kabul etti. Garcia, bugün çıktığı mahkemede cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı davada yargılanan ve 2019'da tutuklanan Alondra Ocampo, çocuk istismarı suçu işlediğini kabul etti. Soruşturma kapsamında saldırı suçlamasını kabul eden Medina Oaxaca hakkında ise 1 yıl denetimli serbestlik ve 6 ay psikiyatrik tedavi kararı verildi. Savcılar tarafından yapılan açıklamada, zanlı Azalea Rangel Melendez'in ise kayıplara karıştığı belirtildi.

Meksika'nın en büyük Evanjelik kilisesi olan ve 1926'da kurulan La Luz del Mundo kilisesinin 50 ülkede şubesi ve yaklaşık 5 milyon üyesi bulunuyor.

(İHA)

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