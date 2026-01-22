Haberler

Meksika, 37 uyuşturucu çetesi üyesini ABD'ye gönderdi

Meksika, organize suç çeteleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 37 mahkumu, yargılanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdi. Meksika'nın Güvenlik Bakanı, tutukluların ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Meksika, ülkedeki uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 37 mahkumu yargılanmak üzere ABD'ye gönderdi.

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'daki organize suç çetelerini hedef alan ABD kara saldırıları ihtimalini gündeme getirmesinin ardından güçlü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen 37 mahkumu yargılanmak üzere ABD'ye gönderdi.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garca Harfuch sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gönderilen tutukluların "ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu" söyledi. Garca Harfuch, ABD savcılarının sanık suçlular için idam cezası talep etmemeyi taahhüt ettiklerini doğrulayarak ve 37 mahkumun "Ulusal Güvenlik Yasası ve ikili işbirliği mekanizmalarına uygun olarak, ulusal egemenliğe tam saygı gösterilerek" nakledildiklerini söyledi.

Mahkumların 7 uçakla Washington, New York, Houston, Pennsylvania, San Diego ve San Antonio'ya gönderildiği kaydedildi.

"Bu 37 kartel üyesi bedelini ödeyecek"

ABD Adalet Bakanlığı, mahkumların ABD'ye gönderilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek bu adımın "kartelleri yok etmek" için daha geniş bir stratejinin başarılı bir parçası olduğunu açıkladı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise "Bu 37 kartel üyesi, artık Amerikan topraklarında Amerikan halkına karşı işledikleri suçların bedelini ödeyecek" dedi.

Meksika, Ağustos ayında büyük çetelerin 26 "kilit üyesini" iade etmişti. Böylece, Trump'ın ikinci döneminde iade edilen mahkumların toplam sayısı 92'ye ulaştı. - MEXİCO CİTY

