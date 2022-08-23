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Meksika'dan yüzerek ABD'ye geçen 2 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Meksika'dan yüzerek ABD'ye geçen 2 kişi yakalandı

Meksika'nın Tijuana şehrinden yüzerek ABD'ye geçen 2 şahıs, sahilde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Meksika'nın Tijuana şehrinden yüzerek ABD'ye geçen 2 şahıs, sahilde güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Meksika sınırı yakınındaki Imperial Beach'te geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda, Meksika'nın Tijuana şehrinden denizden yüzerek gelen 2 kişi, sahilde karşılarına çıkan ABD Sınır Devriyesi ekipleri ile kavgaya tutuştu. Güvenlik güçlerine bir süre direnen adamlar yakalanarak gözaltına alındı.

Kaliforniya Sınır Devriyesi yetkilileri tarafından olaya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattı bildirildi. Tutuklanan 2 şahsın da kaçakçı olduğundan şüpheleniliyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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