Meksika'da yük treni raydan çıktı, çalılık alan alev aldı

Meksika'nın Sonora eyaletinde bir yük treninin vagonlarının raydan çıkması sonucu çalılık alanda yangın çıktı.

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletine bağlı Opodepe yakınlarında bir yük treninin 20 vagonu raydan çıktı. Sonora Eyalet Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada, vagonların devrildiği alanda bulunan çalılıkların kazanın etkisiyle alev aldığı kaydedildi. Yangın sonrası olay yerine gelen itfaiye, alevleri kısa süre içinde kontrol altına aldı. Meksika Demiryolları İşletmesi (Ferromex) ve Sonora Sivil Koruma Koordinasyonu tarafından bölgeye gelen ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı. Can kaybının yaşanmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MEXİCO CİTY