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Meksika'da yolcu uçağına yıldırım düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meksika'da yolcu uçağına yıldırım düştü

Meksika'dan ABD'ye gitmekte olan bir yolcu uçağına yıldırım düştü.

Meksika'dan ABD'ye gitmekte olan bir yolcu uçağına yıldırım düştü. Uçak kalkış yaptığı havaalanına geri dönerek acil iniş yaptı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndan dün gece kalkış yapan ve ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan Aeromexico Havayollarının 404 sefer sayılı uçuşunu yapan uçağa, Meksika Körfezi üzerinde yıldırım düştü.

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, uçağın güvenlik protokolü gereği havalimanına geri döndüğü ve olaysız bir iniş gerçekleştirdiği belirtilirken, uçaktaki yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığı bildirildi.

Aeromexico Havayolları ise, yıldırım düşmesi nedeniyle uçakta acil bir durumun yaşanmadığını ifade ederken, yolcuların başka bir uçağa transfer edilerek New York'a ulaştırıldığını belirtti.

Uzmanlar, yolcu uçaklarının yıldırım düşmesine karşı dirençli ve yıldırım düşmesi sonucu açığa çıkan elektriğin kabine zarar vermeyecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Ancak protokole göre yıldırım çarpmış bir uçağın, navigasyon sistemlerinde hasar oluşma ihtimali nedeniyle acilen iniş yaparak kontrol edilmesi gerekiyor. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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