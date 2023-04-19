Meksika'da ulusal deprem tatbikatı

Meksika'da depreme karşı hazırlıklı olmak amacıyla ulusal deprem tatbikatı yapıldı.

Meksika hükümeti tarafından düzenlenen ve deprem konusunda vatandaşların daha bilinçli ve tedbirli olmaları amaçlanan ulusal deprem tatbikatı yerel saatle 11.00'de başladı. Senaryoya göre merkez üssü ülkenin doğu kıyısındaki Veracruz eyaletinde yer alan 7.5 büyüklüğündeki deprem olduğu varsayımıyla yapılan tatbikata başkent Mexico City'nin yanı sıra Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Michoacan, Puebla ve Tlaxcala eyaletleri katıldı.

Toplanma noktalarından buluşuldu

Tüm kamu kurumlarındaki görevlilerinin dahil olduğu tatbikata vatandaşların da ilgi gösterdi. Ulusal deprem tatbikatı sırasında sirenlerin çalmasıyla devlet dairelerine ait binaların yanı sıra metro ve otobüs durakları, havaalanları ve hatta cezaevlerinde bulunanlar tahliye edilerek önceden belirlenen toplanma noktalarında buluştu.

Kurtarma senaryoları canlandırıldı

Tatbikat sırasında çok sayıda sivil savunma ekibi ve kurtarma personeli de görev yaptı. Senaryo gereği ekipler, başkent Mexico City'nin farklı noktalarında 1 kişiyi enkaz altından, 1 kişiyi evin çatısından ve 1 kişiyi de kimyasal kirlenmenin yaşandığı riskli bölgeden kurtardı.

Tatbikat sırasında 2 kişi fenalaştı

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, tatbikatın başkentte başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, 2 vatandaşın tatbikat sırasında yaşadıkları panik nedneiyle sinir krizi geçirdiklerini ve sağlık ekiplerinin kendilerine müdahale ettiğini belirtti. Sheinbaum ayrıca, yapılan her tatbikatın vatandaşlar için bir eğitim olduğunu vurguladı.

Ulusal deprem tatbikatı, ülkede sıkça yaşanan doğal afet karşısında vatandaşların bilinçlendirmeleri ve daha hazırlıklı olmaları amacıyla 2023 yılının eylül ayında yeniden gerçekleştirilecek. - MEXİCO CİTY