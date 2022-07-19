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Meksika'da uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meksika'da iç hatlar uçuşu sırasında yolculardan birinin tuvalete giderek intihara kalkışması sonucu uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Meksika'da iç hatlar uçuşu sırasında yolculardan birinin tuvalete giderek intihara kalkışması sonucu uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Meksika'da bir yolcunun uçakta intihar etmeye kalkışması nedeniyle panik yaşandı. Meksika Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC) tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Viva Aerobus havayollarının Tijuana ile Monterrey şehirleri arasındaki 4081 numaralı iç hatlar uçuşu sırasında meydana gelen olayda 40 yaşındaki bir erkek yolcu, uçağın tuvaletine girdikten sonra sinir krizi geçirdi ve kendini yaraladı. Olayı öğrenen pilot, yaralı yolcunun tedavi edilmesi için Hermosillo Uluslararası Havaalanı'na acil iniş kararı aldı. Uçağa gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yolcu, daha sonra hastaneye sevk edildi. Diğer yolcular, başka bir uçakla seyahatlerine devam etti.

Öte yandan görgü tanıkları, sinir krizi geçiren yolcunun cep telefonunu parçaladığını ve keskin parçalarla da kendini yaraladığını söyledi.

(Saim Sevinç/İHA)

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