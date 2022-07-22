Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü - Haberler

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Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü Meksika'da bir tırın köprüye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır şoförü hayatını kaybederken, çevredeki bazı kişiler aracın kasasındaki tavukları yağmaladı.

- Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü

MEXİCO CİTY - Meksika'da bir tırın köprüye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında tır şoförü hayatını kaybederken, çevredeki bazı kişiler aracın kasasındaki tavukları yağmaladı.

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Quecholac kasabası yakınlarında dondurulmuş tavuk yüklü bir tır, altından geçtiği köprünün ayağına çarptı. Kazada tırın motoru alev alırken, şoför hayatını kaybetti. Kazada parçalanan tırın kasasında bulunan 20 ton dondurulmuş tavuğun büyük bir kısmı ise etrafa yayıldı. Çevredeki bazı kişilerin etrafa yayılan tavukları çaldığı görüldü. Kazada tırın yanı sıra iki araçta daha maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır şoförü dışında olayda ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Güvenlik güçleri kaza sebebiyle otoyolu tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Tırın enkazının kaldırılması ve otoyolun temizlenmesi için olay yerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle ulaşımın 5 saatten fazla süre aksadığı bildirildi.

Kazanın bir arıza sonucu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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