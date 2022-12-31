Meksika'da tanker ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Meksika'da bir tanker ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin yanarak hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika'da bir tanker ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin yanarak hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinin Culiacan şehri yakınlarındaki bir karayolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile su yüklü tanker kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Olay sonucu her iki araç da alev alırken, tankerin şoförü ile otomobildeki 4 kişi yanarak öldü. Olayda ayrıca tankerde bulunan 1'i çocuk toplam 3 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan araçları söndürmesinin ardından, sağlık ekipleri tankerde bulunan yaralı 3 kişiyi araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı. Yaralıların vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar ile çok sayıda kırık tespit edildiği ve durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kazada yanarak hayatını kaybedenlerin cesetleri kimlik tespiti yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazanın nedeni ile ilgili yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, olayın görgü tanıkları spor otomobil sürücüsünün aşırı hızla gittiğini söyledi. - MEXİCO CİTY