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Meksika'da süpermarketin çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Meksika'da dolu yağışı sebebiyle bir süpermarketin çatısının çökmesinin ardından 1 kişi yaralandı.

Meksika'da dolu yağışı sebebiyle bir süpermarketin çatısının çökmesinin ardından 1 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bir süpermarketin çatısı çöktü. Kazanın ardından olay yerine ilk yardım ekiplerinin gelmesi üzerine kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, içeride bulunan yaklaşık 200 müşteri ve 60 çalışan ise tahliye edildi.

Mexico City itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre çatının çöken kısmının yaklaşık bin metrekare olduğu ifade edilirken, tahliye sırasında düşen ve köprücük kemiği kırılarak yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer kazanın, şiddetli dolu yağışı sebebiyle süpermarketin çatısındaki drenaj borularının tıkanması ve buzun çatıda birikmesi sonucu meydana geldiğini ifade etti.

(Saim Sevinç /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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