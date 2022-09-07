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Son dakika haber... Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı Meksika'da Federal Elektrik Komisyonu işçilerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

- Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da Federal Elektrik Komisyonu işçilerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

Meksika'nın Sonora eyaletinin Onavas kasabası yakınlarındaki bir otoyol üzerinde Federal Elektrik Komisyonu çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 işçinin hayatını kaybettiği, 2 işçinin ise yaralandığı bildirilirken CFE'ye ait bir aracın ise ateşe verildiği belirtildi. Olay yerine acil sağlık personeli ve çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, dakikalar sonra dağlık alanda saklanan yaralı 2 işçiye daha ulaşıldı. Yaralı işçiler helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Sonora Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı olayın ardından yaralanan işçilerin verdiği ifadelere dayanarak saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yakınlardaki Hermosillo şehrinde ise saldırı sonrası Federal Elektrik Komisyonu işçilerinin greve gittiği öğrenildi.

Saldırının organize suç örgütleri tarafından düzenlendiği tahmin edilirken, zanlıların hala arandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sonora 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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