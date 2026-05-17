Meksika'da bir eve silahlı saldırı: 10 ölü

Meksika'nın Puebla eyaletinde bir ailenin evine düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Tehuitzingo ilçesinde bir ailenin evine silahlı saldırı düzenlendi. Puebla Kamu Güvenliği Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti. İddialara göre olay, sabah saatlerinde bölgedeki ulaşım sektörüyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir aileye ait eve giren silahlı kişilerin aile fertlerine ateş açması sonucu meydana geldi.

Puebla Savcılığı, bir bölge sakininin ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve söz konusu adreste çok sayıda kişinin ateşli silahla yaralanmış halde bulunduğunu açıkladı. Savcılığa göre 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, bir kadın ise hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti. Savcılık, olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Eyalet ve federal güvenlik güçleri de faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yerel kaynaklar, Puebla eyaleti polisi, ordu, Meksika Ulusal Muhafızları ve adli makamların soruşturmaya katıldığını, bölgede devriye ve kontrol faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Son yıllarda çeşitli silahlı şiddet olaylarının yaşandığı Puebla eyaletinde, bu olayların bir kısmının organize suçlarla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı