Meksika'da sel meydana geldi, araçlar mahsur kaldı, ev ve işyerlerini su bastı

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde etkili olan dolu yağışının yol açtığı sel nedeniyle araçlar trafikte mahsur kaldı, ev ve işyerlerini su bastı.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez ve çevresinde yaşanan felakette bir buçuk saat süren dolu yağışı kaydedildi. Dolu yağışı sonrası meydana gelen sel nedeniyle şehrin alçak bölgelerindeki ev ve işyerlerini su basarken, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçların olduğu bildirildi. Yoğun dolu yağışı Oaxaca de Juarez şehrinin bazı cadde ve sokaklarında buz birikmesine de neden oldu. Dolu fırtınası sırasında çok sayıda araç trafikte mahsur kaldı, sokaklarda biriken buz ise ulaşımı neredeyse imkansız hale getirdi.

Yerel yöneticiler olayda can kaybı yaşanmadığını ifade ederken, belediye görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin felakette mağdur olan vatandaşlara yardım etmek için görev yaptığı bildirildi.

Oaxaca eyaleti meteoroloji yetkilileri yaşanan olayın iklim kriziyle ilgili olduğunu belirtti. Dolu fırtınasının bölgede son günlerde etkili olan ve hava sıcaklığının 43 santigrat dereceye kadar ulaştığı sıcak hava dalgasının ardından meydana geldiğine dikkat çeken yetkililer, ormansızlaşma ve yanlış şehirleşmenin felaketin boyutunu artırdığını söyledi. - MEXİCO CİTY