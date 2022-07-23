- Meksika'da sarhoş sürücü otopark görevlisini ezdi

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Guanajuato eyaletinde sarhoş sürücü, tartıştığı otopark görevlisini aracıyla ezerek öldürdü.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Leon şehrinde sarhoş bir sürücü, 40 pesoluk (1,95 dolar) otopark ücretini ödememek için tartıştığı otopark görevlisini aracıyla ezerek öldürdü. Restoranda otopark görevlisi olarak çalışan Enrique Sosa'nın öldürüldüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde sarhoş olduğu öğrenilen işadamı Miguel Angel Garcia'nın önce görevli Enrique Sosa ile otopark ücretini ödememek için tartıştığı sonrasında ise aracıyla Sosa'yı kovalayarak iki kez üzerinden geçtiği görüldü.

Yetkililer, Sosa'nın kazanın ardından hastaneye kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini belirtti. Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.