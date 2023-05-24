Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Meksika'da petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı

Meksika'da petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Meksika'da devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir rafineride çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Meksika'da devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir rafineride çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde yer alan Minatitlan şehrindeki devlet petrol şirketi Pemex'e ait Lazaro Cardenas adlı petrol rafinerisinde gece saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü yangında, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 10 adet yangın söndürme aracı gönderildi. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındığı ve rafineride soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yangının mekanik arıza sonucu çıktığını belirtti. Görgü tanıkları ise, olaydan hemen önce rafineriden patlama sesleri geldiğini söyledi.

Rafinerideki üretimin etkilenmediği ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sonora 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title