Meksika'da patlama: 7 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da patlama: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Meksika'da patlama: 7 yaralı

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi yaralanırken, çevrede yaşayan 400 kişi tahliye edildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi yaralanırken, çevrede yaşayan 400 kişi tahliye edildi.

Mexico City'nin tarihi merkezindeki 15 katlı bir binanın 8'inci katında patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yangın çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. Mexico City Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma Bakanlığı olayda 7 vatandaşın yaralandığını bildirirken, yaralılardan 5'inin tedavilerinin olay yerinde yapıldığını, 2 yaralının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca binada ve çevresinde yaşayan 400 kişinin güvenlik nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkililer yapılan incelemeler sonucu patlamanın likit petrol gazı birikmesi sonucu meydana geldiğini tespit etti. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title