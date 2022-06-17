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Meksika'da otobüs kazası: 9 ölü, 28 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Meksika'da otobüs kazası: 9 ölü, 28 yaralı

Meksika'nın Chiapas eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Meksika'nın Chiapas eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Tila şehri yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Chiapas eyaleti sivil savunma yetkilileri otobüste bulunan 28 yolcunun yaralandığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtirken, yaralıların çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarılarak Tila Şehir Hastanesine kaldırıldıklarını bildirdi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yetkililer, yaralıların hastaneye ulaştırılması için bölgeye Kızılhaç ve diğer kurumlardan 13 ambulansın yanı sıra 2 helikopterin gönderildiğini duyurdu.

Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana geldiği bildirildi. Chiapas Eyaleti Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. - MEXİCO CİTY

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