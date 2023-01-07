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Meksika'da orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Meksika'da orman yangını

Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde çıkan orman yangınında 6 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde çıkan orman yangınında 6 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Santiago şehrindeki kırsal alanda dün başlayan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Yetkililer yangına çevre şehirlerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Meksika Ordusu personeli ve Ulusal Muhafızların de desteğiyle müdahale edildiğini belirtti. Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Bakanlığı, orman yangını nedeniyle şu ana kadar bölgedeki 6 hektar alanın kül olduğunu bildirirken, alevlerle mücadelenin devam ettiği ifade edildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, eyalet yetkilileri yaşanan her 10 orman yangınından 9'unun insan hatasından kaynaklandığını belirterek vatandaşları daha dikkatli olma konusunda uyardı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sonora Leon 3. Sayfa Haberler

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