Meksika'da orman yangını: 1 ölü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde çıkan orman yangınında alevlerle mücadele eden 1 itfaiyeci hayatını kaybetti.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehri kırsalında geçtiğimiz cuma günü başlayan orman yangınıyla mücadele 2 gündür devam ederken, 22 yaşındaki Manuel Alejandro Justo adlı itfaiyecinin alevlerle mücadele sırasında hayatını kaybetti. Jalisco Eyaleti Sivil Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yangınla mücadelenin bölge itfaiyesi ve çevre belediyelerden oluşturulan 291 kişilik ekip ve 2 helikopterin desteği ile devam ettiği belirtildi. Bölgede yaşayan 260 kişi tahliye edildi.

Jalisco Valisi Enrique Alfaro yaptığı açıklamada, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinde yaşayan 260 vatandaşın güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edildiğini aktararak, 2 günlük çalışmanın sonucunda alevlerin kontrol altında tutulduğunu ancak soğutma ve söndürme çalışmalarının halen devam ettiğini ifade etti.

Atmosferik acil durum ilan edildi

Devam eden yangında çıkan dumanlar bölgede bulunan yerleşim birimlerindeki havanın kalitesini de olumsuz etkiledi. Yetkililer, Tapalpa şehrinin yanı sıra, Atemajac, Brizuela, Techaluta de Montenegro ve Amacueca beldelerinde atmosferik acil durum ilan ederek bölge halkına kapı ve pencerelerin kapalı tutulması, sigara içilmemesi, çocuklar, yaşlılar ve solunum problemi olan hastalara dikkat edilmesi tavsiyesinde bulundu. - MEXİCO CİTY