Meksika'da Noel partisinde silahlı saldırı: 12 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir Noel partisine düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Guanajuato, uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalar nedeniyle şiddet olaylarının sık yaşandığı bir eyalet.

Meksika'da Noel partisi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan San José Del Carmen kasabasında bir partiye silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, söz konusu partinin Latin Amerika kökenli bir Noel kutlaması olduğunu belirterek, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çok sayıda otomotiv ve havacılık fabrikasına ev sahipliği yapan Guanajuato, son yıllarda uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmalar nedeniyle şiddet olaylarının sık yaşandığı eyaletlerden biri haline geldi. - MEXİCO CİTY