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Meksika'da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı

Meksika'da minibüs su kanalına düştü: 7 yaralı

Meksika'da bir minibüsün su kanalına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Meksika'da bir minibüsün su kanalına düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin Xochimilco bölgesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüs yol kenarındaki satış tezgahına çarpmasının ardından su kanalına düştü. Kazada yiyecek satış tezgahında bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kanala düşen minibüs itfaiye ve acil yardım ekipleri tarafından saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Minibüs şoförünün kazanın ardından başka bir araca binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

(Saim Sevinç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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