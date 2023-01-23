Meksika'da metro istasyonu duman altında kaldı: 24 kişi dumandan etkilendi

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir metro istasyonu, yaşanan kısa devre sonucu duman altında kaldı. İstasyondaki 24 kişi dumandan etkilendi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 7 numaralı metro hattında trende yaşanan kısa devre sonucu istasyon duman altında kaldı. Yolcular panikle istasyonu terk ederken, dumandan 24 kişinin etkilendiği bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen yolculara müdahale ederken, yolculardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu açıklandı. Olayın ardından başkent metrosunun 7 numaralı hattı geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum ise yaşanan olayı olağandışı olarak tanımlarken, yolculardan 15'inin hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Mexico City Toplu Taşıma Sistemi (STC) yetkilileri, ilk raporlara göre, olayın elektrik hattındaki bir kısa devre sonucu meydana geldiğini açıklayarak, olayın soruşturulması için Mexico City Başsavcılığı'na ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

Öte yandan, Mexico City'deki Politecnico Metro İstasyonu'nda 11 Ocak'ta bir vagon alev almıştı. - MEXİCO CİTY