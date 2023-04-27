Meksika'da lastiği patlayan kamyon 5 araca ve eve çarptı

Meksika'da lastiği patlayan kamyon, 5 araca ve bir eve çarparak durabildi.

Meksika'da lastiği patlayan kamyon, 5 araca ve bir eve çarparak durabildi.

Meksika'da Huixquilucan şehrinde lastiği patlayan kamyon, kontrolden çıktı. Çakıl yüklü kamyon, yol kenarında park halindeki 5 araca ve bir eve çarparak durabildi. Meksika Eyaleti Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi. Sağlık görevlileri yaralı vatandaşları ayakta tedavi ederken, yaralıların sayısı hakkında bilgi verilmedi. Kamyonun çarptığı 5 araçta büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. - MEXİCO CİTY