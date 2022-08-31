Son dakika haberi! Meksika'da klor gazı sızıntısı: 2 ölü, 29 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Meksika'da bir atölyede yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise gazdan zehirlendi.

Meksika'da bir atölyede yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise gazdan zehirlendi. Sızıntının yaşandığı bölgede bulunan alışveriş merkezindeki ve yerleşim bölgesindeki binden fazla kişi tahliye edildi.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan şehrinde bir demir atölyesinde bulunan eski bir gaz tüpünde klor gazı sızıntısı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi ise gazdan zehirlendi. Zehirlenenler arasında 5 çocuk, 2 sağlık görevlisi, 1 itfaiyeci ve 1 polisin bulunduğu aktarıldı.

BÖLGEDE BULUNAN BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sinaloa Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Cristobal Castaneda yaptığı açıklamada, bir alışveriş merkezinin yakınındaki demir atölyesinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık personeli, sivil savunma ekipleri ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirerek, alışveriş merkezinde bulunan 700 kişi ile çevredeki evlerde yaşayan 350 sakinin güvenlik sebebiyle tahliye edildiğini aktardı. Bakan Castaneda ayrıca, şehir halkına bölgeden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Bölgenin tahliyesine görev alan polis ekipleri, üniformalarında klor gazı kalıntısı kalmaması için tazyikli suyla temizlenirken, olay anında çevrede bulunan vatandaşlara da sağlık önlemi olarak banyo yapıp kıyafetlerini değiştirmeleri, herhangi bir rahatsızlık belirtisi görülmesi durumunda ise derhal hastaneye ulaşmaları tavsiye edildi.

Demir atölyesinde bulunan ve çevrede faciaya neden olan gaz tüpünün ise itfaiye ekipleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

(Saim Sevinç/İHA)