Meksika'da içerisinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunduğu 20 konteyner çalındı - Haberler

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Meksika'da içerisinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunduğu 20 konteyner çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Meksika'da içerisinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunduğu 20 konteyner çalındı

Meksika'nın Colima eyaletindeki Manzanillo Limanı'ndan içerisinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunduğu 20 adet konteynerin çalındığı bildirildi.

Meksika'nın Colima eyaletindeki Manzanillo Limanı'ndan içerisinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunduğu 20 adet konteynerin çalındığı bildirildi.

Meksika'nın Colima eyaletinde içerisinde değerli eşyaların bulunduğu 20 adet konteyner limanda çalındı. Meksika Donanma Sekreteri Amiral Rafael Ojeda yaptığı açıklamada, hırsızlık olayının Manzanillo Limanı'nın özel şirket tarafından işletilen bir bölümünde meydana geldiğini ifade ederek, silahlı 15 kişinin şirket çalışanlarını etkisiz hale getirip iş yerindeki vinç ve diğer makineleri kullanarak 20 adet konteyneri çaldığını belirtti.

Çalınan konteynerlerin içerisinde altın, gümüş ve elektronik eşyaların bulunduğunu aktaran Ojeda, hırsızların bilinçli bir şekilde sadece bu konteynerleri çaldığını açıkladı.

Ojeda, Manzanillo Limanı'nın devlete ait olan bölümünde güvenliğin Meksika Donanması tarafından sağlandığını belirtirken, soygunun özel bir şirkete ait tesiste yani özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanında gerçekleştiğini vurguladı.

İsmini vermek istemeyen bir liman işçisi ise, soygun sırasında hırsızların bilinçli olarak sadece içerisinde değerli eşyaların bulunduğu konteynerlere yöneldiklerini ifade ederek, bu sebeple liman yönetiminden bilgi sızdırdıklarını düşündüğünü aktardı.

Colima Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. - MEXİCO CİTY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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